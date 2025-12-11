Vasco vira no fim, derrota o Fluminense e sai na frente na busca pela vaga na final da Copa do Brasil
Quem avançar enfrentará Corinthians ou Cruzeiro na final; confronto decisivo será no domingo (14), às 20h30, novamente no Maracanã
Com um gol de Vegetti aos 48 minutos do segundo tempo, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, e largou em vantagem na semifinal da Copa do Brasil. O confronto decisivo será no domingo (14), às 20h30, novamente no Maracanã. Quem avançar enfrentará Corinthians ou Cruzeiro na final.
O clássico começou com o Vasco pressionando e trocando passes rápidos no campo ofensivo. O Fluminense, porém, conseguiu equilibrar a partida e passou a ser mais agressivo. Aos seis minutos, Lucho Acosta perdeu boa chance ao finalizar por cima do travessão.
Com dez minutos, o time tricolor já dominava a posse de bola, enquanto o Vasco buscava contra-ataques. Em erro na saída de jogo, Puma Rodriguez quase abriu o placar para os vascaínos. A resposta veio em velocidade, e Léo Jardim acabou levando cartão amarelo ao cometer falta em Acosta.
O Vasco voltou a controlar a bola após sofrer o gol, mas teve dificuldades para furar o bloqueio tricolor. A melhor oportunidade veio aos 31 minutos, quando Barros arriscou chute cruzado, mas errou o alvo. Nos acréscimos, Thiago Silva falhou e deixou a bola para Andrés Gómez, que finalizou por cima do gol de Fábio.
A etapa final começou com tensão: duas confusões marcaram os primeiros minutos. Mas logo aos cinco, Rayan empatou para o Vasco. O gol abalou o Fluminense, que quase sofreu a virada aos oito minutos, evitada por grande defesa de Fábio.
O Fluminense voltou a criar perigo no fim, mas Keno finalizou fraco para defesa tranquila de Léo Jardim. O Vasco respondeu com Andrés Gómez. Quando o empate parecia certo, Rayan iniciou jogada pela esquerda e cruzou para Vegetti, que subiu mais alto que a defesa e garantiu a virada aos 48 minutos. Vitória importante do Vasco, que agora joga por um empate no duelo de volta para chegar à final da Copa do Brasil.
