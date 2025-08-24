Vasco x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan Vasco e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão



Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (24), às 16h, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 15h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz narração de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni e Daniel Lian no YouTube.

