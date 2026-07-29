Vasco x Independiente Medellín: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Vasco x Independiente Medellín se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h, em São Januário, em partida válida pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo, na Colômbia, acabou em 2 x 2.
O Vasco chegou aos playoffs depois de ficar em segundo lugar do Grupo G da Sul-Americana. Já o Independiente Medellín veio após ficar em terceiro no Grupo A da Copa Libertadores – chave que tinha o Flamengo.
Onde assistir Vasco x Independiente Medellín ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Espn (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).