Vasco x Internacional acontece nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Na tabela, o Vasco está em 11º, com 44 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. No jogo anterior, o time venceu a Chapecoense por 2 a 0, fora de casa. O time acumula três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.

Já o Internacional chega à rodada em 17º lugar, com 38 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em sua última apresentação, a equipe venceu o Coritiba por 1 a 0, em casa. Em cinco jogos recentes, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.

No último encontro entre as equipes, em 16/05/2026, o Internacional venceu por 4 a 1.

Onde assistir Vasco x Internacional ao vivo

Vasco x Internacional será transmitido por SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Vasco x Internacional

A partida será nesta quinta-feira (19), 19/11/2026, com início às 19h30 (de Brasília), no São Januário, no Rio de Janeiro.

Escalações de Vasco x Internacional

As escalações oficiais de Vasco e Internacional costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada) Data e horário: 19/11/2026, às 19h30 (de Brasília)

19/11/2026, às 19h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro

São Januário, no Rio de Janeiro Arbitragem: P. Zanovelli

P. Zanovelli Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.