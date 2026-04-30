Vasco x Olimpia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vasco e Olimpia se enfrentam pela Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio São Januário; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

MARCELO DE JESUS/MDJPHOTOS/ESTADÃO CONTEÚDO O Vasco ocupa atualmente a 4ª e última colocação no grupo G, com 1 ponto



Vasco e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, dia 30, às 19h, no Estádio São Januário, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela 3ª rodada da fase de grupos da competição.

O Vasco ocupa atualmente a 4ª e última colocação no grupo G, com 1 ponto, e busca vencer a primeira partida na competição após um empate e uma derrota. Do outro lado, o Olimpia lidera o grupo, soma 4 pontos e tenta voltar a vencer na competição após empate.

Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+, com início da transmissão às 19h.