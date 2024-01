Velório de Zagallo na sede da CBF reúne personalidades do esporte

Ex-centroavante Reinaldo e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, estão entre os presentes na homenagem

CÉLIO JR/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo de 21/06/1998 mostra o então técnico da seleção brasileira de futebol, Mario Jorge Lobo Zagallo, em treino da seleção



O velório de Mario Jorge Lobo Zagallo, conhecido como Velho Lobo, acontece neste domingo, 7, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento conta com a presença de personalidades do esporte, como o ex-centroavante Reinaldo, do Atlético-MG, e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Além disso, torcedores anônimos compareceram ao local para prestar suas últimas homenagens ao tetracampeão mundial. O corpo de Zagallo está sendo velado no Museu da Seleção, em frente à sua estátua e ao lado das taças da Copa do Mundo. O local está decorado com orquídeas e os visitantes passam pela sala de troféus antes de chegar ao caixão. O enterro do único tetracampeão do mundo acontece às 16h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.