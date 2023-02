Vetado pelos médicos, Yuri Alberto desfalca Corinthians em confronto contra Botafogo

Atacante está com dores no tornozelo desde o domingo passado, 29. quando seu time venceu o São Paulo

Reprodução/Instagram/yurialberto Atacante do Corinthians, Yuri Alberto não poderá jogar contra o Botafogo



O atacante Yuri Alberto foi vetado pelos médicos e não jogará pelo Corinthians neste domingo, 5, contra o Botafogo, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O nome do substituto para o duelo em casa não foi confirmado pelo técnico Fernando Lázaro. Júnior Moraes e Romero disputam a vaga deixada por Yuri Alberto, que está com dores no tornozelo desde o duelo contra o São Paulo, no domingo passado, 29, quando o Corinthians venceu por 2 a 1. Outros dois desfalques por lesão são Maycon e Cantillo. Por outro lado, o técnico Fernando Lázaro poderá contar com o volante Fausto Vera, recuperado de uma pancada no pé direito no duelo de estreia no Estadual, contra o Red Bull Bragantino, no dia 15 de janeiro. Róger Guedes e Adson, artilheiros do time neste Paulistão com 3 e 2 gols, respectivamente, estão garantidos na partida deste domingo. O alvinegro da capital lidera o Grupo C do Estadual com 10 pontos, um a mais do que o São Bento. Ferroviária (com 4) e Ituano (3) completam a chave. Avançam às quartas de final os dois melhores. O Botafogo é o vice-líder do Grupo A, com 8 pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo.