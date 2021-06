Vice do Flamengo anuncia novo patrocinador e alfineta a CBF

Dirigente fez declarações na semana passada na divergência com a entidade sobre a situação clínica do atacante Gabriel, que está com a seleção brasileira na Copa América

Divulgação/Flamengo BAP é vice-presidente do Flamengo



O Flamengo anunciou mais um patrocínio para a temporada. Trata-se da plataforma de streaming e televisão Directv. O vice-presidente de Relações Externas, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi às redes sociais para celebrar o acordo, mas aproveitou para alfinetar a CBF. Vale lembrar que o dirigente fez declarações na semana passada na divergência com a entidade sobre a situação clínica do atacante Gabriel, que está com a seleção brasileira na Copa América. “Seja muito bem vindo DIRECTV GO – o mais novo parceiro comercial do Marketing do Flamengo. Já pensaram se nossos parceiros pudessem ser convocados também?”, publicou Bap em sua conta no Twitter.

Essa não foi a primeira alfinetada de Bap na CBF. Na última quarta-feira, antes da entidade divulgar o boletim médico sobre a ressonância magnética de Gabriel, o dirigente foi ao Twitter se manifestar. Sem citar nomes, fez uma espécie de charada com os torcedores, que logo sacaram o destinatário da mensagem. Ainda durante o dia, deu entrevista para falar sobre o centroavante, que, diagnosticado com um edema muscular, era aguardado pelo Flamengo em Curitiba para uma reavaliação. “O que é o que é? Um negócio que você usa recursos e ativos de 3os, investe pouco e tem receitas altas. Não paga por isso ainda que seja lei, nem tem riscos e obrigações trabalhistas. Você decide a vida dos outros e estes ainda pagam as suas contas. Dica: não é um clube de futebol”, escreveu Bap na ocasião.

Alheia a isso, a empresa americana fechou com o Flamengo até dezembro deste ano e terá a sua marca exposta nas placas de publicidade do CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. Pioneira na TV dos Estados Unidos, a DIRECT TV tem o esporte como um dos conteúdos mais assistidos em sua plataforma. O acordo também foi recebido por outros dirigentes e torcedores nas redes sociais. “O futebol representa um dos conteúdos mais assistidos da DIRECTV GO. Sem dúvida, é uma paixão nacional, que move o país, e é natural que a marca esteja presente onde o nosso público está. Entendemos a grande relevância do Flamengo no futebol mundial e queremos, com esse patrocínio, reforçar a importância e nosso respeito pelo esporte brasileiro”, disse Gustavo Fonseca, presidente da Directv GO.

*Com informações do Estadão Conteúdo