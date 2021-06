STJD indefere pedido do Flamengo de paralisar o Campeonato Brasileiro

Apesar da decisão, presidente do Supremo disse que os argumentos do clube são válidos e irá encaminhar processo para votação no Pleno

EFE/Silvia Izquierdo Gabriel foi um dos convocados para disputar a Copa América



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva indeferiu o pedido do Flamengo de paralisar o Campeonato Brasileiro devido a realização da Copa América. A decisão foi do presidente do STJD, Otávio Noronha, que determinou o processamento urgente da Medida Inominada e que a mesma entre com urgência na pauta de julgamentos do Pleno. Em nota, Noronha informou que os argumentos do clube carioca são relevantes, mas a paralisação ‘é uma medida gravosa e que pode gerar prejuízos ao campeonato’. Sendo assim, o STJD indicou que o processo seja enviado a CBF e a Procuradoria da Justiça Desportiva e será definido em conjunto com os auditores em sessão agendada para a próxima quinta-feira, 17. O Flamengo perdeu cinco jogadores para as convocações de seleções no torneio: Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro pelo Brasil, De Arrascaeta, do Uruguai, Isla, do Chile, e Piris da Motta, do Paraguai.