Vice do Flamengo detona CBF após convocação de Pedro para os Jogos de Tóquio

Divulgação/Flamengo BAP é um dos principais dirigentes do Flamengo



O vice de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 17, para criticar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por ter chamado o atacante Pedro para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Com a convocação, o atacante será baixa no Rubro-Negro de 8 de julho até, no máximo, 8 de agosto, perdendo várias rodadas do Brasileirão, além das oitavas de final da Copa Libertadores da América, diante do Defensa y Justicia (ARG).

“Olimpíadas não é data FIFA. PSG nega Marquinhos e Neymar. CBF aceita. Palmeiras nega Weverton. CBF aceita. Flamengo nega Pedro, mas CBF convoca. Quem trabalha pelos clubes? Mais do mesmo. LIGA JÁ”, escreveu BAP no Twitter, alegando diferença de tratamento da entidade que rege o futebol nacional. Vale lembrar que outros atletas, como o meio-campista Fernandinho, do Manchester City, também não foi chamado pelo técnico André Jardine devido à recusa de seu clube. O Brasil estreia na competição no dia 22 de julho diante da Alemanha, em reedição da final da Olimpíada de 2016, e ainda terá Costa do Marfim e Arábia Saudita no Grupo D.