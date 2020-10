Vice-lanterna da Série B, Cruzeiro demite Ney Franco após somente 7 jogos

A decisão foi tomada após o empate sem gols com o Oeste, último colocado da segunda divisão nacional

Flavio Corvello/Estadão Conteúdo Ney Franco não é mais o treinador do Cruzeiro



Ney Franco não é mais o treinador do Cruzeiro. A diretoria comunicou a demissão momentos depois do empate sem gols com o lanterna Oeste, na tarde deste domingo, em Barueri pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele só dirigiu o time sete vezes, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas e, por este retrospecto, acabou caindo. O treinador foi anunciado há um mês para substituir Enderson Moreira. “Infelizmente, após essa sequência aí, acabamos de bater um papo no vestiário, não é nem do nosso perfil ter essa conversa no vestiário, mas acho que o momento não tinha como agir de outra forma. Batemos um papo com o Ney Franco de forma muito amigável e resolvemos encerrar o ciclo dele”, anunciou o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

A diretoria vai passar a buscar um nome no mercado a partir de agora. O auxiliar técnico fixo Célio Lúcio, ex-zagueiro do clube, vai comandar os treinamentos nesta semana, quando a delegação vai ficar concentrada em Atibaia até que o clube feche com o substituto de Ney Franco. “Não existem especulações de nomes, como haviam ventilado. Não há conversa com ninguém, até porque o profissionalismo e o respeito que a gente prega determina que antes a gente converse com o técnico que estava empregado aqui”, garantiu o presidente. Antes de Ney Franco, outros dois treinadores haviam passado pelo Cruzeiro nesta temporada: Adilson Batista e Enderson Moreira, este já no início da Série B. Sem ganhar há três jogos, o Cruzeiro tem 12 pontos e é o penúltimo colocado. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP tem 14 pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo