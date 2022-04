Vice-presidente do Flamengo ironiza erro a favor do Atlético-MG: ‘Começou o ano’ 

O atacante Ademir, que livrou o Galo da derrota no clássico pela segunda rodada da Libertadores, estava em posição irregular na jogada do gol

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Atlético-MG conseguiu o empate com o América-MG graças a um erro de arbitragem



O Atlético-MG conseguiu empatar com o América-MG, na noite da última quarta-feira, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América, graças a um erro de arbitragem – o atacante Ademir, que livrou o Galo da derrota no clássico, estava em posição irregular na jogada. Vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, clube que tem uma rivalidade histórica com os mineiros, Rodrigo Dunshee de Abranches ironizou o lance. Através do Twitter, o dirigente postou uma imagem do jogador atleticano adiantado no exato momento em que recebia a assistência feita por Mariano e cutucou: “Começou o ano”. Vale lembrar que o VAR (árbitro de vídeo) só será implementado pela Conmebol a partir das oitavas de final do torneio.