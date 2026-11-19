Vitória x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o duelo entre Vitória e Bragantino será nesta quinta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), no Barradao, em Salvador.
O Vitória chega à rodada em 16º lugar, com 38 pontos. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Fluminense por 3 a 0, em casa. Nas últimas cinco partidas, são dois empates e três derrotas.
Do outro lado, o Bragantino chega para o duelo na 9ª colocação, com 47 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Na rodada anterior, a equipe venceu o Santos por 2 a 1, em casa. O time acumula três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos.
Da última vez que se enfrentaram, em 17/05/2026, deu Bragantino: 2 a 0.
Onde assistir Vitória x Bragantino ao vivo
Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Vitória x Bragantino
Vitória e Bragantino jogam nesta quinta-feira (19), 19/11/2026, às 19h30 (horário de Brasília), no Barradao, em Salvador.
Escalações de Vitória x Bragantino
As escalações oficiais de Vitória e Bragantino costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)
- Data e horário: 19/11/2026, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Barradao, em Salvador
- Arbitragem: R. Abatti
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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