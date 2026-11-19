Bola rola às 19h30 (de Brasília), no Barradao, em Salvador

Válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o duelo entre Vitória e Bragantino será nesta quinta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), no Barradao, em Salvador.

O Vitória chega à rodada em 16º lugar, com 38 pontos. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Fluminense por 3 a 0, em casa. Nas últimas cinco partidas, são dois empates e três derrotas.

Do outro lado, o Bragantino chega para o duelo na 9ª colocação, com 47 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Na rodada anterior, a equipe venceu o Santos por 2 a 1, em casa. O time acumula três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos.

Da última vez que se enfrentaram, em 17/05/2026, deu Bragantino: 2 a 0.

Onde assistir Vitória x Bragantino ao vivo

Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Vitória x Bragantino

Vitória e Bragantino jogam nesta quinta-feira (19), 19/11/2026, às 19h30 (horário de Brasília), no Barradao, em Salvador.

Escalações de Vitória x Bragantino

As escalações oficiais de Vitória e Bragantino costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada) Data e horário: 19/11/2026, às 19h30 (de Brasília)

19/11/2026, às 19h30 (de Brasília) Local: Barradao, em Salvador

Barradao, em Salvador Arbitragem: R. Abatti

R. Abatti Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.