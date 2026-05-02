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Vitória x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vitória e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador

  • Por Jovem Pan
  • 02/05/2026 07h38
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WILLIAM MALTA FRANçA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vitória x Flamengo O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

Vitória e Coritiba se enfrentam neste sábado (2), às 18h30, no Barradão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

Onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, com início da transmissão às 18h30.

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