Vitória x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vitória e Coritiba se enfrentam neste sábado (2), às 18h30, no Barradão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

Onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, com início da transmissão às 18h30.