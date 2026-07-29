Vitória x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Na última partida, o Palmeiras perdeu em casa por 1 a 2 para o Atlético-MG no Nubank Parque

Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Barradão, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Na última partida do Vitória no Brasileirão, o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 0 pelo Remo no Mangueirão, em Belém: Jajá Silva abriu o placar no primeiro tempo e Alef Manga ampliou no segundo, ampliando o mau retrospecto do Leão como visitante e deixando a equipe com 26 pontos na 13ª colocação. Já o Palmeiras, perdeu em casa por 1 a 2 para o Atlético-MG no Nubank Parque: Victor Hugo e Igor Gomes marcaram para o Galo aproveitando falhas do goleiro Carlos Miguel, enquanto Felipe Anderson descontou para o Alviverde, que manteve a liderança com 44 pontos, mas viu sua vantagem sobre o Flamengo diminuir.

Onde assistir Vitória x Palmeiras ao vivo

A partida será transmitida pela TV Globo, ge TV e Premiere.