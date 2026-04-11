Vitória x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan

Vitória e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (11), às 16h30, no Estádio Barradão

Jovem Pan O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição.



Vitória e São Paulo se enfrentam neste sábado (11) às 16h30, no Estádio Barradão, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição.

A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo com narração de Fausto Favara, comentários de Flavio Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui