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Vitória x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan

Vitória e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (11), às 16h30, no Estádio Barradão

  • Por Jovem Pan
  • 11/04/2026 16h00
  • BlueSky
Jovem Pan Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição.

Vitória e São Paulo se enfrentam neste sábado (11) às 16h30, no Estádio Barradão, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição.

A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo com narração de Fausto Favara, comentários de Flavio Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui

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