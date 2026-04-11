Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Vitória e São Paulo se enfrentam neste sábado (11), às 16h30, no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

O tricolor vem de uma campanha sólida como vice-líder (6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas). Já o rubro-negro baiano está em 14º lugar, 11 pontos em 9 jogos.

Onde assistir Vitória x São Paulo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partir das 16h, na rádio e no Youtube. Com imagens, o jogo será transmitido pela TV Globo, Premiere e ge tv.