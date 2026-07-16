Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vitória e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

O Campeonato Brasileiro está de volta. Vitória e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Barradão, em Salvador, em partida válida pela 19ª rodada.

O Vitória vem de uma derrota para o Santos, por 3 x 1, no dia 30 de maio, na Vila Belmiro. Já o Vasco também vem de uma derrota, mas para o Atlético-MG, por 1 x 0, no dia 31, em São Januário.

Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.