Walter desabafa após estreia pelo São Caetano: ‘Me xingaram, mas estou feliz’

Em entrevista após o empate com o São Bento, o centroavante falou sobre a polêmica saída do Vitória, quando alegou que estava com problemas pessoais, mas acabou fechando com a equipe do ABC dias depois

Reprodução/@leo_lima1999/ ADSC O atacante Walter durante São Bento x São Caetano



O atacante Walter fez a sua estreia com a camisa do São Caetano no empate em 1 a 1 diante do São Bento, na noite da última segunda-feira, 19, em Sorocaba, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista após ao jogo, o centroavante falou sobre a polêmica saída do Vitória, quando alegou que estava com problemas pessoais, mas acabou fechando com a equipe do ABC dias depois. Em entrevista ao “SporTV”, o jogador contou que foi xingado na web pela decisão, mas que não se arrepende.

“Estou muito feliz de estrear no São Caetano, um time grande, e jogar um Campeonato Paulista, que é muito diferente. Mesmo com um menos a gente merecia um resultado melhor. Poucos entenderam minha vinda, me xingaram nas redes sociais, mas estou feliz e fiz a escolha certa. O problema não era o Vitória, era o Walter que não estava bem. Aqui estou feliz”, disse Walter, que fez uma partida apagada e tem mais cinco jogos para tentar tirar o São Caetano da zona de rebaixamento para a Série A2 – atualmente, a equipe é a lanterna do Estadual, com apenas dois pontos em sete partidas.