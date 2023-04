Yuri Alberto, do Corinthians, é o oitavo jogador sub-23 mais valioso do mundo; veja a lista

Levantamento do CIES não levou em consideração os jovens que atuam nas cinco principais ligas do mundo

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, é titular no esquema do técnico Fernando Lázaro



O Centro Internacional de Estudo do Esportes (CIES) divulgou nesta sexta-feira, 14, a lista dos jogadores sub-23 mais valiosos do mundo. O atacante português Gonçalo Ramos, do Benfica, encabeça o ranking, sendo avaliado em 70 milhões de euros (R$ 380 milhões pela cotação atual). António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Jurriën Timber (Ajax) e Kenneth Taylor (Ajax) completam o top 5. Entre os brasileiros, o centroavante Yuri Alberto, do Corinthians, é o melhor colocado. Na oitava posição, o jogador corintiano é estimado em 35 milhões de euros (R$ 189,2 milhões). Na sequência, levando em consideração atletas nascidos no Brasil, aparecem André (Fluminense – 11º), Marcos Leonardo (Santos – 12º), Vitor Roque (Athletico-PR – 15º), Andrey Santos (Vasco – 17º), João Pedro (Watford – 18º) e Rodrigo Nestor (São Paulo 25º). Veja a relação abaixo. O levantamento, vale destacar, não levou em consideração os jovens que atuam nas cinco principais ligas do mundo (Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e França).

Os brasileiros sub-23 mais valiosos do mundo