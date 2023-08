Zagallo completa uma semana de internação e permanece sem previsão de alta 

O Velho Lobo, atualmente com 92 anos, também segue lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos

Mário Jorge Lobo Zagallo está completando uma semana de internação no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 23. De acordo com o novo boletim médico, a lenda da seleção brasileira permanece em tratamento de uma infecção urinária, com “evidência de melhora clínica e laboratorial”. O Velho Lobo, atualmente com 92 anos, também segue lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, mas não tem previsão de alta médica. Representando a Amarelinha, Zagallo conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962 como jogador, a de 1970 como treinador e a de 1994 como coordenador técnico. Além disso, ele é ídolo de Flamengo e Botafogo.

Confira o boletim médico na íntegra:

O nosso Zagallo segue internado no hospital Barra D’Or para tratamento de infecção urinária, com evidências de melhora clínica e laboratorial, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, ainda sem previsão de alta hospitalar e sob cuidados da Dra. Márcia Ladeira.