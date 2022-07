Zagallo é internado com infecção respiratória no Rio de Janeiro

Apesar da hospitalização na unidade semi-intensiva, o Velho Lobo, atualmente com 90 anos, está com quadro estável e respira sem ajuda de aparelhos

Mario Jorge Lobo Zagallo, um dos maiores nomes da história da seleção brasileira, foi internado na última terça-feira, 26, em um hospital localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com uma infecção respiratória – a informação foi confirmada pela reportagem do Grupo Jovem Pan. Apesar da hospitalização na unidade semi-intensiva, o Velho Lobo, atualmente com 90 anos, está com quadro estável e respira sem ajuda de aparelhos. Representando a “Amarelinha”, o Zagallo conquistou os Mundiais de 1958 e 1962 como atleta, o de 1970 como treinador e o de 1994 como coordenador técnico.