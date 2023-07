Zagueira do Marrocos se torna a primeira jogadora a usar hijab durante uma partida de Copa do Mundo

Nouhaila Benzina fez história na vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, neste domingo, 30

EFE/EPA/MATT TURNER Nouhaila Benzina, de Marrocos, durante partida contra a Coreia do Sul



A zagueira Nouhaila Benzina, do Marrocos, fez história na vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, neste domingo, 30, em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina. Ao entrar no gramado do Estádio Hindmarsh vestindo um hijab, a defensora se tornou a primeira atleta a usar o véu islâmico num jogo de Mundial. O uso do hijabs, vale lembrar, foi proibido pela Fifa entre 2007 e 2014. Na ocasião, o órgão sancionou a lei por “razões de saúde e segurança” que poderiam afetar as atletas. A França, apesar disso, manteve o veto ao uso da vestimenta na última Copa Feminina, realizada em 2019. Com o resultado, as marroquinas chegaram aos 3 pontos, ficando na terceira posição do Grupo H. Para avançar, a seleção africana precisará ganhar da Colômbia na última rodada.