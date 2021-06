Conmebol divulga calendário da Copa América com final no Maracanã; confira tabela

Abertura acontece no Mané Garrincha entre Brasil e Venezuela no dia 13 de junho; jogo decisivo será disputado no dia 10 de julho, às 21h

Divulgação Conmebol Copa América será disputada no Brasil entre 13 de junho e 10 de julho



Faltando menos de 10 dias para o início da Copa América, a Conmebol divulgou na noite desta quarta-feira, 2, o calendário da competição que será disputada no Brasil. Com quatro cidades-sede: Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá e Brasília, o jogo de abertura entre Brasil e Venezuela acontece no dia 13 de junho no Mané Garrincha, em Brasília, às 18h (horário de Brasília) e afinal está marcada para o dia 10 de julho no Maracanã, às 21h. A Arena Pantanal, em Cuiabá, só receberá jogos da primeira fase e nenhum envolve o Brasil. A seleção brasileira jogará em Brasília, no Rio de Janeiro (contra o Peru no dia 17 e contra a Colômbia no dia 23) e em Goiânia contra o Equador, dia 27. Confira abaixo a tabela divulgada:

PRIMEIRA FASE

Dia 13 de junho

Mané Garrincha (Brasília) – Brasil x Colômbia às 18h

Arena Pantanal (Cuiabá) – Colombia x Equador às 20h

Dia 14 de junho

Nilton Santos (Rio de Janeiro) – Argentina x Chile às 18h

Estádio Olímpico (Goiânia) – Paraguai x Bolívia às 21h

Dia 17 de junho

Nilton Santos (Rio de Janeiro) – Brasil x Peru às 21h

Estádio Olímpico (Goiânia) – Colômbia x Venezuela às 18h

Dia 18 de junho

Mané Garrincha (Brasília) – Argentina x Uruguai às 21h

Arena Pantanal (Cuiabá) – Chile x Bolívia às 17h

Dia 20 de junho

Nilton Santos (Rio de Janeiro) – Venezuela x Equador às 18h

Estádio Olímpico (Goiânia) – Colômbia x Peru às 21h

Dia 21 de junho

Mané Garrincha (Brasília) – Argentina x Paraguai às 21h

Arena Pantanal (Cuiabá) – Uruguai x Chile às 17h

Dia 23 de junho

Nilton Santos (Rio de Janeiro) – Brasil x Colômbia às 21h

Estádio Olímpico (Goiânia) – Equador x Peru às 18h

Dia 24 de junho

Mané Garrincha (Brasília) – Chile x Paraguai às 21h

Arena Pantanal (Cuiabá) – Bolívia x Uruguai às 17h

Dia 27 de junho

Estádio Olímpico (Goiânia) – Brasil x Equador às 18h

Mané Garrincha (Brasília) – Venezuela x Peru às 18h

Dia 28 de junho

Nilton Santos (Rio de Janeiro) – Uruguai x Paraguai às 21h

Arena Pantanal (Cuiabá) – Bolívia x Argentina às 21h

QUARTAS DE FINAL

Dias 2 e 3 de julho

SEMIFINAIS

5 e 6 de julho

DISPUTA DE 3º LUGAR

9 de julho no Mané Garrincha às 21h

FINAL

10 de julho no Maracanã às 21h