Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks avançam e se enfrentam nas semifinais da Conferência Leste

Ambas as equipes fecharam suas séries em 4 a 1; o 76ers venceu o Washington Wizards e o Atlanta bateu o New York Knicks

Reprodução/ Instagram Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks se enfrentam na semifinal



Na noite desta quarta-feira, 2, os fãs da NBA conheceram o segundo confronto das semifinais da Conferência Leste. Depois de confirmado o jogo entre Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, foi a vez de Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks avançarem e confirmarem o segundo lado da chave. Ambas as séries começam no dia 6 de junho, no domingo, e os vencedores se encontram na grande final de Conferência. No jogo do 76ers, a vitória foi tranquila por 129 a 112, tendo liderado o placar em todos os quartos. A equipe não pôde contar com o candidato a MVP, Joel Embiid, que se lesionou no jogo 5. O maior pontuador foi Seth Curry, com 30 pontos. Do lado dos Wizards, Bradley Beal marcou 32 pontos e Russel Westbrook continuou com números impressionantes marcando 24 pontos, dando 10 assistências e pegando oito rebotes.

A disputa no Madison Square Garden foi uma lavada. Por 103 a 89, o Hawks fechou a série em 4 a 1 com Trae Young brilhando mais uma vez. O armador fez 36 pontos, deu nove assistências e pegou quatro rebotes. Do lado do Knicks, Julius Randle foi o cestinha com 23 pontos. Esse confronto ficou muito marcado pelas provocações de Young com a torcida dos Knicks. No jogo 1, o atleta mandou o ginásio se calar após definir a última bola. No jogo 2, os torcedores levaram placas e criaram gritos para desequilibrar o armador. Porém, um fato triste foi um torcedor ter tentado cuspir em Young. No jogo de hoje, ele relembrou o caso e provocou. Veja o vídeo abaixo: