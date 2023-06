Zagueiro Manoel, do Fluminense, é suspenso pela Conmebol por doping

Jogador foi pego em exame após o jogo contra o River Plate, na Copa Libertadores

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Manoel perderá três jogos até o julgamento de contraprova com a Conmebol



O zagueiro Manoel, do Fluminense, foi pego no exame antidoping da Conmebol após a partida contra o River Plate, pela Copa Libertadores da América, no último dia 7 de junho e está suspenso. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 19, pelo Fluminense e pela Conmebol. O jogador testou positivo para a substância ostarina, um tipo de anabolizante que ajuda na perda de peso e aumento da massa muscular. Manoel pediu a contraprova e a primeira audiência sobre o caso foi marcada para o próximo dia 28 de junho. O clube carioca disponibilizou a equipe jurídica para auxílio do jogador. A suspensão serve para todas as competições e, até o julgamento, Manoel será ausência nos jogos contra Atlético-MG e Bahia (pelo Campeonato Brasileiro) e Sporting Cristal (pela Libertadores).