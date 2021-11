Zé Welison, do Sport, cai desacordado, deixa campo em ambulância, mas passa bem

Voltante subiu na dividida com Lucca, do Fluminense, e, durante a queda, bateu a cabeça; jogador foi encaminhado para um hospital próximo ao Maracanã e foi liberado ainda na noite de sábado, 6

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/11/2021 Zé Welison ficou desacordado por alguns instantes no campo enquanto recebia atendimento



Durante a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado, 6, o voltante Zé Welison, do Sport, sofreu um choque de cabeça em uma disputa de bola aérea com o adversário Lucca, caiu desacordado e deixou o Macaranã em uma ambulância. Foi no segundo tempo da partida, válida pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, que a concussão aconteceu. O jogador do Leão subiu na dividida e, durante a queda, bateu a cabeça no chão. O atleta ficou desacordado por alguns instantes enquanto recebia atendimento médico no campo e deixou o estádio em uma ambulância, ainda com dificuldade para respirar. O volante foi encaminhado a um hospital próximo ao Maracanã, acompanhado pelo médico rubro-negro Rodrigo Perez. Zé Welison. Lá, o jogador passou por uma bateria de exames. Ainda na noite de sábado, o potiguar recebeu alta e foi liberado pela equipe médica. “Foi só um susto! Deu tudo certo nos exames feitos por Zé Welison. O atleta teve alta ontem mesmo e já está voltando para Recife com a delegação rubro-negra”, informou o Sport em suas redes sociais na manhã deste domingo, 7.