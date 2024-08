Zico ganha estátua em Quintino, bairro onde nasceu e foi criado no Rio de Janeiro

Obra foi esculpida por Mario Pitanguy e retrata o ícone do futebol como jogador do Flamengo

Tomaz Silva/Agência Brasil A cerimônia de inauguração atraiu a atenção de fãs e admiradores, que se reuniram para celebrar a vida e a carreira de Zico



Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico, agora conta com uma estátua em sua homenagem na Praça Quintino Bocaiúva, localizada no bairro onde passou sua infância. A inauguração do monumento, que celebra seus 70 anos completados em 2023, foi realizada neste sábado (24). A obra foi esculpida por Mario Pitanguy e retrata o ícone do futebol como jogador do Flamengo. Emocionado, Zico agradeceu pela homenagem e ressaltou a relevância do local em sua vida, lembrando-se de suas memórias de infância e de sua trajetória no esporte. O ex-jogador, que é uma figura emblemática do Flamengo, já foi agraciado com outras honrarias ao longo de sua carreira. Além da nova estátua, Zico possui uma escultura na sede do Flamengo e também uma representação no Museu de Cera do AquaRio. A cerimônia de inauguração atraiu a atenção de fãs e admiradores, que se reuniram para celebrar a vida e a carreira de Zico.

Publicado por Luisa Cardoso

