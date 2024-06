Galvão Bueno fica preocupado com a seleção brasileira após empate com os EUA

Em vídeo no YouTube, narrador disse que Vinicius Júnior não fez boa partida e Endrick teve ‘um lance apenas’; Brasil estreia na Copa América no dia 24, contra a Costa Rica

Reprodução/Youtube/Galvão Bueno Galvão Bueno usou seu canal do Youtube para comentar sobre o jogo entre Brasil e Estados Unidos



A seleção brasileira empatou em 1 a 1 com os Estados Unidos em um amistoso realizado no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. A atuação da equipe comandada por Dorival Junior deixou o narrador Galvão Bueno preocupado, que destacou a falta de uma boa atuação do Brasil no jogo. Galvão Bueno ressaltou em vídeo publicado em seu perfil do Youtube, que o Brasil não pode jogar de igual para igual com os Estados Unidos, apesar do empate no placar. O narrador considerou o gol sofrido defensável para o goleiro Alisson, que fez outras defesas importantes durante a partida. Além disso, chamou a atenção para o sistema defensivo da seleção. Nos últimos quatro jogos sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil marcou oito gols e sofreu seis. Galvão Bueno comparou o desempenho defensivo atual com as Copas anteriores, destacando a diferença no número de gols sofridos. O narrador considerou essa sequência um sinal de alerta para a equipe. Com a estreia na Copa América se aproximando, Galvão Bueno destacou a dificuldade do grupo do Brasil na competição. Além da Costa Rica, a seleção terá pela frente o Paraguai e a Colômbia, equipes que apresentam desafios para o time brasileiro. O narrador ressaltou a importância de encontrar o time ideal para a competição.

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA