‘Garotos do Ninho’ brilham e Flamengo derrota o Racing pela Libertadores no Maracanã

Flamengo somo oito pontos no Grupo A da competição e ficou muito próximo da classificação para as oitavas de final

MARCELLO DIAS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley marcou o primeiro gol do Flamengo no jogo



Em noite onde os ‘Garotos do Ninho’ brilharam, o Flamengo derrotou o Racing por 2 a 1 , nesta quinta-feira, 8, e ficou muito perto da classificação às oitavas de final da Libertadores da América. Wesley e Victor Hugo marcaram para o Rubro-Negro carioca e Rojas anotou para os argentinos. A vitória ainda não coloca a equipe brasileira na próxima fase, mas o cenário é bem favorável. O Flamengo chegou a 8 pontos e está em segundo no Grupo A, dois a menos que o Racing, líder da chave com 10 pontos, e já classificado De quebra, a equipe de Jorge Sampaoli pode assumir a liderança no grupo na última rodada da fase de grupos. Na sequência, aparece o Ñublense. O time chileno tem 5 pontos e só pode se classificar pelo saldo de gols. Hoje, o time do Chile tem -3 de saldo, enquanto o Rubro-Negro tem dois gols de saldo. O Aucas, do Equador, é o lanterna da chave com 4 pontos. Na última rodada, o Flamengo enfrenta o Aucas, no Maracanã, às 21h30. O Racing encara o Ñublense, no mesmo dia e horário, em Avellaneda.

Os donos da casa tiveram mais posse de bola na primeira etapa, mas pecaram na criação por conta da retranca dos argentinos. A primeira chance real de gol foi dos visitantes. David Luiz afastou a bola após cobrança de escanteio e ela caiu nos pés de Rojas, que chutou de primeira e levou perigo ao gol de Matheus Cunha. Foi tamé de um escanteio adversário que nasceu o primeiro gol do Flamengo. Everton Ribeiro puxou contra-ataque e após boa jogada de Arrascaeta e Gerson, Wesley abriu o placar no Maracanã. No início do segundo tempo, Matías Rojas, acertado com o Corinthians, marcou um belo gol e empatou a partida. A partida ficou ainda mais truncada até que Pulgar tabelou com Everton Ribeiro. A bola sobrou para Victor Hugo, outro menino da base, garantir os três pontos para o Flamengo e encaminhar a classificação às oitavas.