Grêmio anuncia contratação do goleiro argentino Agustín Marchesín

O jogador assinou um acordo e em breve estará em Porto Alegre para realizar exames médicos antes de assinar o contrato

GUSTAVO LANGER/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipe do Grêmio celebra gol em partida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023



O Grêmio anunciou oficialmente nesta quarta-feira, 10, a contratação do goleiro argentino Agustín Marchesín, que estava atuando no Celta de Vigo, da Espanha. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, o jogador assinou um acordo e em breve estará em Porto Alegre para realizar exames médicos antes de assinar o contrato, que terá duração até o final de 2025. Marchesín, de 35 anos, chegou ao Celta em julho de 2022 e desde então revezou a posição de titular com Iván Villar.

No entanto, no início do ano passado, o goleiro argentino sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles da perna direita, o que o afastou dos gramados por um longo período. Além disso, ele perdeu espaço para Vicente Guaita, que chegou ao clube em setembro, e ainda não teve a oportunidade de entrar em campo na atual edição do Campeonato Espanhol. Na atual temporada europeia, Marchesín participou apenas de um jogo, que foi a vitória do Celta sobre o Sestao River por 2 a 1, em dezembro, pela segunda rodada da Copa do Rei. Apesar disso, o goleiro argentino possui um histórico de sucesso, sendo campeão por todas as equipes em que atuou, com exceção do Celta. Além disso, ele acumula diversos prêmios individuais ao longo de sua carreira.