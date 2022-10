Euforia e ressaca: Como Santos e Corinthians chegam para o último clássico de 2022 

Rivais se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília) deste sábado, 22, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Corinthians se enfrentando na Vila Belmiro em 2022



Santos e Corinthians se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília) deste sábado, 22, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico marcará o encontro de dois times em fases distintas. Em busca de uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América, o Peixe vem de duas vitórias convincentes, diante de Juventude e Red Bull Bragantino, e tenta dar uma arrancada na reta final do torneio nacional. Na 12ª colocação, o Alvinegro praiano soma 43 pontos, apenas dois a menos que o 8º colocado América-MG, equipe que abre a zona de classificação para a competição da Conmebol. O Timão, por sua vez, está de “ressaca”, abalado emocionalmente após o pior revés do ano. Na última quarta-feira, 19, os corintianos até fizeram uma boa partida, mas foram derrotados nos pênaltis pelo Flamengo e acabaram com o vice da Copa do Brasil. Sem muitas aspirações no Brasileirão, o conjunto liderado por Vítor Pereira está na 5ª posição e tenta apenas permanecer no G6, grupo que vai à fase de grupos da Libertadores 2023.

A partida deste sábado também marca o último clássico de Santos e Corinthians na temporada 2022. Com retrospecto ruim, o Peixe enfrentou os principais rivais do Estado em dez oportunidades, contabilizando 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, um aproveitamento de 33% dos pontos disputados. O desempenho, porém, ainda é superior ao obtido pelo Timão. Desde o início do ano, o time do Parque São Jorge disputou onze clássicos e conquistou apenas um triunfo, justamente sobre a equipe da Baixada Santista, pela Copa do Brasil. Os corintianos ainda computam 3 empates e 7 revezes, registrando apenas 18% de aproveitamento diante dos principais adversários. Um resultado positivo na Vila Belmiro, assim, também serve para amenizar o retrospecto ruim dos alvinegros.

Existe a expectativa, ainda, para saber como a torcida do Santos irá recepcionar o elenco do Corinthians. No último encontro entre as equipes, em julho, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, sete torcedores invadiram o gramado da Vila Belmiro após a eliminação do time – um deles, inclusive, tentou agredir o goleiro Cássio. Além disso, sinalizadores e rojões foram jogados em direção ao ídolo corintiano durante a partida. Após a repercussão do caso, a diretoria santista pediu desculpas ao rival, informou que identificou os infratores e chegou a expulsar um deles do quadro de sócios. No mês seguinte, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Alvinegro praiano com dois jogos de portões fechados na Copa do Brasil de 2023, além de exigir o pagamento de uma multa de R$ 35 mil. Para este sábado, vale lembrar, todos os ingressos foram comercializados antecipadamente.