Homem baleado em confusão após derrota do Palmeiras morre no hospital

Episódio ocorreu em uma rua próxima ao Allianz Parque, após derrota do clube paulista para o Chelsea na final do Mundial de Clubes

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Após jogo do Palmeiras, homem foi baleado e transferido para o Hospital das Clínicas



Um homem de 35 anos foi baleado no tórax na tarde deste sábado, 12, em uma rua próxima ao Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na Zona Oeste da capital paulista. Ele veio a óbito no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, segundo informações da Polícia Militar. O episódio ocorreu após a derrota do clube paulista para o Chelsea, por 2 a 1, na final do Mundial de Clubes. A arma foi apreendida e o atirador, preso.

Imagens da TV Bandeirantes mostram um homem de camisa verde correndo com uma arma de fogo na mão e efetuando disparos. Segundo informações do repórter Caique Silva, da Jovem Pan, a confusão envolvendo torcedores palmeirenses ocorreu logo após o final do jogo. “De repente começou uma confusão na esquina da [rua] Caraíbas com a [rua] Palestra Itália. Naquela confusão, com o pessoal separando, surgiu esse rapaz com uma camisa verde que saiu correndo, fugindo, com muita gente atrás dele. Ele sacou a arma, no desespero, porque muita gente estava indo atrás dele, torcedores da organizada começaram a persegui-lo. Ele até sacou a arma para tentar dispersar o pessoal, mas continuaram indo atrás. Quando o torcedor consegue pegá-lo, ele dá um tiro a queima roupa na região do peito. A pessoa foi baleada, a arma, apreendida e ele, preso”, disse no programa Bate Pronto, da Jovem Pan.

A Polícia Militar também disparou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a torcida. Com o avançar da cavalaria, torcedores revidaram e atiraram grades e outros objetos, como garrafas de vidro, nos policiais. A sede do clube e outros estabelecimentos próximos ao Allianz Parque serviram de abrigo para as pessoas que estavam na região.