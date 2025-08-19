Jovem Pan > Esportes > Iga Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA após vitória em Cincinnati; Bia Haddad volta ao Top 20

Iga Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA após vitória em Cincinnati; Bia Haddad volta ao Top 20

Ex-número 1 do mundo, a polonesa conquistou o 24º título de sua carreira, a poucos dias do início do US Open, último Grand Slam da temporada; a brasileira ganhou uma posição na lista graças à queda de Diana Shnaider

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 17h50 - Atualizado em 19/08/2025 18h09
  • BlueSky
EFE/EPA/MARK LYONS Iga Swiatek A polonesa de 24 anos recuperou uma posição que não ocupava desde maio

Ainda muito atrás da bielorrussa Aryna Sabalenka, a polonesa Iga Swiatek subiu para a segunda posição do ranking do tênis feminino graças ao título no WTA 1000 de Cincinnati, superando a americana Coco Gauff, agora 3ª na classificação. Ex-número 1 do mundo, Swiatek conquistou em Cincinnati o 24º título de sua carreira, a poucos dias do início do US Open, último Grand Slam da temporada.

A polonesa de 24 anos recuperou uma posição que não ocupava desde maio, com menos de 100 pontos de vantagem sobre Gauff, enquanto Sabalenka ainda mantém uma confortável margem no topo, de mais de 3.000 pontos.

A italiana Jasmine Paolini, derrotada por Swiatek na final em Cincinnati, subiu uma posição na lista e agora é a número 8 do mundo, dentro de um Top 10 que inclui três americanas além de Gauff: Jessica Pegula (4ª), Madison Keys (6ª) e Amanda Anisimova (9ª). Por sua vez, a brasileira Bia Haddad voltou ao Top 20 depois de seis semanas e segue como a melhor tenista latino-americana no ranking da WTA.

Bia, que foi eliminada na estreia em Cincinnati pela australiana Maya Joint, ganhou uma posição na lista graças à queda da russa Diana Shnaider, que era a 20ª e agora aparece como a 22ª. Antes do US Open, a brasileira de 29 anos ainda vai disputar nesta semana o WTA 500 de Monterrey, no México, entrando diretamente nas oitavas de final. Seu primeiro jogo será na quarta-feira, contra a tcheca Marie Bouzkova.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ranking da WTA 

1. Aryna Sabalenka (BLR) 11225 pts

2. Iga Swiatek (POL) 7933 (+1)

3. Coco Gauff (EUA) 7874 (-1)

4. Jessica Pegula (EUA) 4903

5. Mirra Andreeva (RUS) 4733

6. Madison Keys (EUA) 4699

7. Zheng Qinwen (CHN) 4433

8. Jasmine Paolini (ITA) 4116 (+1)

9. Amanda Anisimova (EUA) 3869 (-1)

10. Elena Rybakina (CAZ) 3663

11. Emma Navarro (EUA) 3095

12. Karolina Muchova (CZE) 2838 (+2)

13. Elina Svitolina (UCR) 2834

14. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2786 (+2)

15. Clara Tauson (DIN) 2781

16. Paula Badosa (ESP) 2564 (-4)

17. Daria Kasatkina (AUS) 2361

18. Belinda Bencic (SUI) 2265 (+1)

19. Liudmila Samsonova (RUS) 2166 (-1)

20. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2074 (+1)

Leia também

CBF define datas e horários dos jogos da semifinal do Brasileiro Feminino
Cano sofre entorse no joelho direito e vira desfalque do Fluminense na Copa Sul-Americana

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >