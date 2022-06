Irritado com cobranças, Luva de Pedreiro anuncia pausa nos vídeos

Em live no Instagram, neste domingo, 19, influenciador digital desabafou sobre cobranças que tem recebido nos últimos dias

Thiago Ribeiro/ AGIF/ Estadão Conteúdo Luva de Pedreiro é sensação na internet e possui milhões de seguidores no Brasil e no exterior



O influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como “Luva de Pedreiro“, afirmou que dará uma pausa na gravação dos vídeos. Ele desabafou sobre cobranças que tem recebido nos últimos dias. “Estou pelos meus seguidores. Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Um abração para vocês aí. Esses dias aí eu não posto vídeo não. Vou esfriar a cabeça, pô”, disse durante uma live no Instagram, na noite deste domingo, 19. Nos comentários, os seguidores ficaram preocupados e fizeram especulações de uma suposta briga entre o influenciador e seu empresário. Contudo, Luva de Pedreiro não respondeu. Nascido em Quijingue, o baiano se tornou um fenômeno nas redes sociais com vídeos de jogadas de futebol em um campo de várzea e pelo bordão “receba”. Atualmente, ele conta com 14,3 milhões de seguidores no Instagram e é o brasileiro mais seguido na área de futebol da rede social.