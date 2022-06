Bruno Henrique vai passar por cirurgia e pode voltar ao Flamengo somente na metade de 2023

O atacante foi diagnosticado com uma lesão multiligamentar no joelho direito e não terá mais condições de jogar na temporada 2022

MARCELO DE MELO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique só volta a vestir as cores do Flamengo em 2023



O Flamengo informou nesta segunda-feira, 20, que Bruno Henrique foi diagnosticado com uma lesão multiligamentar no joelho direito e terá que passar por um procedimento cirúrgico. De acordo com o Rubro-Negro, o atacante ficará afastado dos gramados de 10 a 12 meses, podendo voltar somente em junho 2023. Na última partida, na derrota do Atlético-MG, atletas flamenguistas entraram em campo fazendo uma homenagem ao companheiro – eles vestiram camisas com hashtag “Força, BH27”. Para substituir Bruno Henrique, que se contundiu na vitória diante do Cuiabá, a diretoria anunciou a contratação de Everton Cebolinha, que será inscrito nas competições da CBF a partir de 18 de julho.