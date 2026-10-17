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João Fonseca fala em priorizar saúde e só retorna ao circuito em 2027

A temporada 2026 foi marcada por uma série de lesões do principal tenista brasileiro

Estadão Conteúdo

João Fonseca em partida de Wimbl
Após classificar o Brasil na Copa Davis, o tenista havia anunciado que não disputaria torneios na Ásia Henry NICHOLLS / AFP

João Fonseca só vai voltar ao circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) em 2027. O anúncio foi feito pelo brasileiro, 29º do ranking mundial, neste sábado (17) pelas redes sociais. Após classificar o Brasil na Copa Davis, o tenista havia anunciado que não disputaria torneios na Ásia em busca de uma recuperação física e mental.

“O objetivo era voltar a tempo de defender o título na Basileia e encerrar o ano no Masters 1000 de Paris”, afirmou o brasileiro “No entanto, em conjunto com a minha equipe, entendi que ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria e que não precisamos apressar a minha volta. Assim, decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027.”

A temporada 2026 foi marcada por uma série de lesões do principal tenista brasileiro. Ele sentiu um incômodo no abdômen e abandonou o Masters 1000 de Cincinnati e ficou de fora do US Open, último Grand Slam da temporada. Ele também teve lesões na lombar, no punho direito e no ombro.

“Obrigado pelo carinho e pela torcida de sempre ao longo de todo o ano. Nos vemos em breve, em quadra. Seguimos”, completou João Fonseca, que tem 20 anos e disputou 33 partidas nesta temporada da ATP, com 20 vitórias.

Em setembro, após ajudar o Brasil a conquistar uma vaga na fase qualificatória da Copa Davis de 2027 ao derrotar a Suíça, João Fonseca afirmou que não estava 100% nem fisicamente e nem mentalmente em um ano difícil e cansativo, mas que estava “criando casca”.

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