João Fonseca leva ‘pneu’ e é eliminado por Jack Draper em Indian Wells

O tenista brasileiro perdeu para o britânico por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/0, neste sábado (8) na segunda rodada do Masters 1000 do torneio na Califórnia

CLIVE BRUNSKILL / Getty Images via AFP João Fonseca devolve uma tacada para Jack Draper durante o BNP Paribas Open, em Indian Wells, neste sábado (8)



O tenista brasileiro João Fonseca, atualmente na 80ª posição do ranking mundial, foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells neste sábado (8) ao perder para o britânico Jack Draper, 14º, por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/0, o chamado “pneu”. O britânico, que é cabeça de chave número 13, demonstrou sua experiência ao avançar na competição.

Draper, de 23 anos, já alcançou a 12ª posição no ranking da ATP e disputou sua 140ª partida profissional. Por outro lado, Fonseca teve um desempenho notável ao atingir seu melhor ranking, a 68ª posição, após conquistar o ATP de Buenos Aires. Apesar de ter registrado mais winners durante o jogo, com 9 contra 7, o brasileiro cometeu um número alarmante de erros, totalizando 21, enquanto Draper teve apenas 11.

O jogo começou com Draper confirmando o primeiro break point no terceiro game, mas Fonseca conseguiu empatar em 2 a 2. No entanto, o britânico não se deixou abalar e quebrou o saque de Fonseca novamente, fechando o primeiro set em 6/4. No segundo set, Draper dominou completamente, quebrando os três primeiros serviços do brasileiro e abrindo uma vantagem de 5 a 0. Com essa vitória, Draper avança para a próxima fase do torneio.

