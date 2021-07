Atlético de Madrid anuncia Marcos Paulo após realização de exames médicos

Segundo o clube, o jogador brasileiro tem muita projeção e pode ocupar várias posições na linha de ataque; atleta atuava no Fluminense

Reprodução/Twitter/@atleti Marcos Paulo assinou contrato com o Atlético de Madrid até 2026



O Atlético de Madrid anunciou oficialmente, nesta segunda-feira, 5, o jogador Marcos Paulo, ex-Fluminense, como parte do time. O brasileiro assinou contrato de cinco temporadas com clube, até 2026. Após passar uma bateria de exames médicos na Clínica Universidade de Navarra, o atleta foi apresentado aos torcedores por uma postagem no Twitter. “Marcos Paulo foi aprovado no exame médico antes de assinar o contrato que o converte em um jogador Atlético”, anunciou o clube. Por causa da sua dupla nacionalidade – seu avô é imigrante português, Marcos Paulo não vai ocupar lugar extracomunitário no time. Segundo o clube, o jogador tem muita projeção e pode ocupar várias posições na linha de ataque. No Fluminense, Marcos Paulo fez a sua estreia em janeiro de 2019, no Campeonato Carioca, e atuou como atacante. Ele nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e tem 20 anos.