Jogando em casa, Atlético-MG falha e empata com o Sport

O time de Jorge Sampaoli buscava vitória para empatar em número de pontos com o líder Internacional e o vice-líder Flamengo

EVERTON PEREIRA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO O jogo deste sábado, 24, no Mineirão, marca a 18ª rodada do campeonato e o terceiro tropeço seguido da equipe mineira



Mesmo com o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, as 26 finalizações da equipe do Atlético-MG não foram suficientes para o time sair do 0 a 0 com o Sport. O jogo deste sábado, 24, no Mineirão, marca a 18ª rodada do campeonato e o terceiro tropeço seguido da equipe mineira comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. Antes líder do Brasileirão, agora, o Atlético-MG é o terceiro colocado, com 32 pontos. O time mineiro buscava vitória para empatar em número de pontos com o líder Internacional e o vice-líder Flamengo, que se enfrentam neste domingo, 25, no Beira Rio. Já o Sport, com o empate, chegou aos 21 pontos, na 11ª posição, pondo fim a uma série de quatro derrotas na competição.

Apesar da atuação durante quase todos os 90 minutos no campo de ataque, o Atlético-MG não teve bom desempenho neste sábado. Faltou criatividade ao time para encontrar espaços na defesa do Sport, além de intensidade para envolvê-lo, tornando a troca de passes improdutiva. E nem a estreia de Zaracho, na etapa final, melhorou o seu desempenho. Já o Sport contou com atuação decisiva do goleiro Luan Polli para pontuar em Belo Horizonte. A equipe demonstrou organização defensiva, a ponto de nem ter sido sufocado em parte relevante do segundo tempo. Agora, o Atlético-MG só volta a jogar em 2 de novembro, quando visitará o Palmeiras, no Allianz Parque, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. No dia anterior, será a vez de o Sport receber o Athletico-PR na Arena da Baixada.

*Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil