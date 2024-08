Ana Barbosu, da Romênia, perde medalha de bronze para ginasta dos EUA após revisão de nota

A ginasta romena Ana Barbosu ficou em quarto lugar na final do solo durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta, que havia alcançado 13.700 pontos, viu sua chance de medalha de bronze escapar após uma revisão na nota da americana Jordan Chiles, que subiu para 13.766. Essa mudança deixou Ana profundamente desapontada, já que ela estava celebrando sua performance. Na competição, a brasileira Rebeca Andrade brilhou ao conquistar a medalha de ouro, enquanto a renomada Simone Biles garantiu a prata. A disputa no solo foi acirrada, e a performance das atletas destacou o alto nível técnico e a emoção que os Jogos Olímpicos proporcionam. Ana Barbosu, que esperava um resultado positivo, teve que lidar com a frustração de perder a medalha em uma revisão de nota. A ginasta, que já havia se destacado em outras competições, agora busca se recuperar e aprender com essa experiência. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 têm sido um palco de grandes emoções e surpresas, com atletas de todo o mundo se esforçando para alcançar seus objetivos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

🇷🇴 Romanian gymnast Ana Bărbosu had her Olympic bronze medal taken away after American coaches complained to the jury.

The medal was stripped from Ana and awarded to American gymnast Jordan Chiles.

An earlier complaint by the Romanian team was ignored.pic.twitter.com/x8zVfRhcMI

— Daily Romania (@daily_romania) August 5, 2024