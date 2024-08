Ana Patrícia e Duda, do vôlei de praia, vencem japonesas por 2 a 0 e estão nas quartas de final

Dupla brasileira número 1 da modalidade ganharam com parciais de 21 a 15 e 21 a 16; elas voltam a jogar na quarta-feira (7)

Alexandre Loureiro/COB Dupla brasileira Duda e Ana Patrícia do vôlei de praia



Ana Patricia e Duda, dupla número um do vôlei de praia feminino, estão nas quartas de final das Olimpíadas. Elas enfrentaram nesta segunda-feira (5) as japonesas Akiko e Ishi e venceram por 2 a 0. A dupla brasileira chegou nas oitavas com 100% de aproveitamento, enquanto as japonesas foram para repescagem. O jogo começou com Ana Patrícia e Duda abrindo dois pontos, mas deixando as japonesas empatarem. Mas, esse foi o único momento do jogo em que elas estiveram com o placar igual, porque depois a dupla brasileira abriu cinco pontos de diferença e levarem a vantagem. Akiko e Ishi conseguiram recuperar um pouco, e deixar apenas três bolas, mas as brasileiras voltaram a dominar o jogo e ampliarem o placar, fechando o jogo com 21 15. Na volta para o segundo set, foram as japonesas que abriram o placar, mas Ana Patricia e Duda conseguiram se recuperar.

Diferente do que estava acontecendo no primeiro tempo, apesar de melhores no jogo, a dupla brasileira começou a ter alguns erros, o que fez com que as japonesas conseguissem pontuar e ficarem mais perto do placar, com uma diferença pequena. Porém, Akiko e Ishi também erravam, o que ocasionava no ponto brasileiro, chegando a seis bolas de diferença. A dois pontos de fechar o set, o Japão começou a dificultar o jogo do Brasil e marcar três pontos em sequência, mas depois de um rally, o Ana Patricia e Duda voltaram a pontuar e tiveram o match point, mas não conseguiram fechar. Forram para o segundo e fizeram, fechando jogo com 21 a 16 e avançando para às quartas. Elas enfrentam agora Tina Graudina e Anastasija Kravcenoka, dupla da Letônia, na quarta-feira (7).