Após cair na semi, Medina conquista o bronze e garante sua primeira medalha olímpica

Brasileiro começou atrás na disputa com o peruano Alonso Correa, mas conseguiu reverter o resultado e alcançar as maiores notas

William Lucas/CO Gabriel Medina conquista primeira medalha nas Olimpíadas



Com uma mar um pouco mais animado do que na semifinal, Gabriel Medina foi em busca do bronze nas Olimpíadas de Paris contra o peruano Alonso Correa. Começou atrás. O adversário foi quem abriu a bateria e somou um 6.83 e um 0.50 na sequência. O brasileiro reagiu e fez um 5.67 e um 0.87. Com a prioridade, o peruano conseguiu um tubo de 6.83 e aumentar a vantagem para o brasileiro, chegando a 11.83. O que deixo Medina precisando de um 6,17 para conseguir assumir a liderança. Em um tubo, mesmo que tenha sido um pouco esmagado, conseguiu sair, o que lhe rendeu uma nota de 7.50 e subiu a pontuação para 13.17. Ganhou a prioridade após uma remada de volta para o fundo e aproveitou. Fez um tubo e puxou um aéreo, mas na finalização, caiu, porém, mesmo assim, somou um 7.77 e subiu para 15.27, o que fez o peruano precisando de 8.44 para voltar a liderança. Com menos de 10 minutos para o final da bateria, apesar da prioridade, Alonso Correa não aproveitou a onda que surgiu e deixou para Medina, que fez quatro manobras e trocou o 7.50 para 7.77, dificultando a vida do peruano que precisava de um 8,71. Sem mais chances, Medina fechou a bateria com 15.54 contra 12.43 do peruano a conquistou sua primeira medalhas olímpica.