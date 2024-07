Vôlei masculino é derrotado pela Itália por 3 a 1 na estreia das Olimpíadas

Seleção brasileira parou no bloqueio da Itália e só conseguiu pontuar no terceiro set

Alexandre Loureiro/COB Darlan, oposto da seleção masculina de vôlei



A seleção masculina de vôlei fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris em um clássico contra a Itália, atual campeã mundial, e foi derrotada por 3 a 1. Para este jogo, Alan foi poupado por conta de um desconforto na panturrilha. Brasil começou abrindo o placar no primeiro set e conseguiu levar a vantagem até os 20 pontos, quando deixou os italianos empatarem e levarem o set. Já no segundo, tiveram o set point na mão, depois de buscar o resultado em um jogo em que a Itália começou na frente, mas desperdiçou mais uma vez. A seleção só foi pontuar no terceiro set, com a mais diferença de pontos da partida: 7 bolas de vantagem para o Brasil, Mas, no set final, não conseguiu evitar o resultado e foi derrotado.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Brasil saiu na frente no primeiro set. Logo no começo, Darlan animou a torcida com o ace, que contribuiu para que a seleção abrisse três bolas de diferença para os italianos e levou a vantagem até os pontos finais, quando deixaram os italianos empatar da 20ª bola. A partir dali foi ponto a ponto até o final do set, que terminou com a derrota do Brasil por 25 a 23. Já no segundo set, foi a Itália que saiu na frente, mas os brasileiros buscaram o resultado e conseguiram empatar duas vezes e virar nos pontos finais, quando o jogo ficou 25 a 24. No set point para o Brasil, Flavio foi para o saque, mas mandou a bola na rede, o que fez os italianos empatarem e aproveitaram a chance que tiveram para fechar, mais uma vez, o placar por 27 a 25.

Perdendo o jogo por dois sets, o Brasil foi para o tudo ou nada, porque outra vitória italiana decretaria a derrota dos brasileiros sem terem marcado um único ponto de set. E eles conseguiram. Fizeram uma partida mais consistente e controlaram os italianos. A seleção masculina abriu sete pontos de vantagem para os adversários e levaram o jogo assim até o final, fechando o terceiro set pela maior diferença de pontuação até então: 25 a 18. No quarto set, os italianos queriam matar o jogo, então se recuperaram, após um terceiro set abaixo do normal. Abriram o placar e conseguiram manter a vantagem sobre o Brasil até os 20 pontos.

A seleção, entretanto, mesmo precisando diminuir o placar para se manter vivo na competição, foram atrás do resultado e conseguiram diminuir, deixando os jogos mais movimentado e animado, o que se espera de uma partida entre Brasil e Itália. Mas, apesar da pressão, não conseguiram reverte o placar construído pelos rivais e foi derrotado por 25 a 1, no jogo de estreia. A seleção agora precisa se recuperar para seguira sonhando com o ouro. Ela tem para frente adversários complicado, como a Polônia.