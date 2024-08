Após conquistar medalha de ouro, Imane Khelif registra denúncia por assédio virtual em Paris

Durante os Jogos Olímpicos, boxeadora sofreu ataques e acusações de que seria uma atleta transgênero; advogado afirma que quer descobrir quem está por trás da ‘campanha de ódio’

MAST IRHAM/EFE/EPA A medalhista de ouro Imane Khelif, da Argélia, posa no pódio da categoria final feminina até 66 kg



A boxeadora argelina Imane Khelif, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, registrou uma queixa por assédio virtual em meio a uma controvérsia relacionada ao seu gênero durante sua participação em Paris-2024. O advogado Nabil Boudi revelou que a denúncia foi encaminhada à promotoria de Paris. “A boxeadora Imane Khelif, que acaba de ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, decidiu travar um novo combate: o da justiça, dignidade e honra”, escreveu Boudi em uma rede social. A ideia é identificar quem deu início à campanha contra a pugilista. Para ele, o assédio que a argelina enfrentou representa uma mancha nos Jogos Olímpicos. Khelif, que se destacou na categoria peso meio-médio (-66 kg), foi atacada por perfis conservadores durante sua jornada em Paris, acusada de ser uma atleta transgênero.

Tudo começou quando ela e a boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting foram desclassificadas do Campeonato Mundial Feminino devido a questões de gênero. Segundo a organização, as duas apresentaram altos níveis de testosterona e por isso deixaram a competição. Os testes, no entanto, nunca foram apresentados. Sob protestos de grupos conservadores, o Comitê Olímpico Internacional (COI) se posicionou a favor da participação de Khelif na categoria feminina. Após a conquista do ouro, ela utilizou suas redes sociais para se manifestar: “Sou uma mulher forte com poderes especiais”. A argelona reafirmou sua posição sobre a elegibilidade para competir como mulher, buscando desestigmatizar a situação e reafirmar sua identidade.

