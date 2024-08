Trump ataca boxeadora argelina após vitória nos Jogos Olímpicos de Paris

Candidato à presidência dos EUA também atacou sua adversária, Kamala Harris, dizendo que a candidata defende que ‘homens participem em esportes femininos’

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump atacou, nesta sexta-feira (9), a pugilista olímpica argelina Imane Khelif, chamando-a de “homem”, e acusou sua rival democrata, Kamala Harris, de querer que “os homens participem em esportes femininos”. “Gostaria de parabenizar a jovem que fez a transição de homem para boxeadora”, disse Trump, referindo-se a Khelif, que foi questionada nas redes sociais sobre ser biologicamente um homem após uma luta durante os Jogos Olímpicos de Paris contra a italiana Angela Carini, que saiu aos prantos 46 segundos após entrar no ringue. O candidato à presidência da Casa Branca pelo lado republicano dirigiu-se a Carini como “a bela boxeadora italiana” que entrou no ringue sem saber “o que estava acontecendo” e sem se dar conta que “ele (referindo-se à boxeadora argelina) estava no ringue”.

“É uma loucura o que estão fazendo, e essa pessoa ganhou a medalha de ouro. E ela (Harris) quer isso, ela quer que os homens participem dos esportes femininos”, declarou o ex-presidente ao se dirigir à multidão em um evento de campanha na cidade de Bozeman, em Montana. Em um estado onde tem o voto praticamente garantido, o magnata nova-iorquino acusou o companheiro de chapa de Harris, Tim Walz, durante seu discurso de defender o socialismo e de ser demasiado liberal em questões relacionadas com crianças transexuais.

“Ele ordenou que fossem colocados absorventes internos nos banheiros dos meninos” no estado de Minnesota, onde governa. “Esta é a ideologia dele; foi por isso que ela o escolheu”, acrescentou. Trump aproveitou este evento, que foi adiado uma hora e meia depois de o seu avião ter feito uma aterrissagem de emergência em Billings devido a um problema técnico, para tomar um banho de massa em um estádio lotado de apoiadores e com capacidade para quase 8.5 mil pessoas.

*Com informações da EFE

