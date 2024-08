Após denúncia de Scooby, juiz que teria prejudicado Medina em Tóquio é excluído dos Jogos Olímpicos

Árbitro Benjamin Lowe foi fotografado ao lado do surfista Ethan Ewing, que pode ser o próximo adversário do brasileiro nas Olimpíadas

Reprodução/RedesSociais Árbitro Benjamin Lowe e surfista Ethan Ewing



Após a denúncia de Pedro Scooby, surfista de ondas gigantes, Benjamin Lowe, do corpo de arbitragem dos Jogo Olímpicos, foi excluído das Olimpíadas de Paris. No início desta semana, Scooby, usou suas redes sociais para fazer uma denúncia em relação a um árbitro que estava escalado para apitar os Jogos Olímpicos. Benjamin Lowe, do corpo de arbitragem, foi fotografado ao lado do surfista Ethan Ewing. “A ISA está ciente de uma foto que está circulando nas redes sociais, na qual um dos juízes de surfe olímpico da Austrália é visto interagindo socialmente com um atleta australiano e o chefe da equipe”, diz entidade que organiza o surfe olímpico em comunicado divulgado nesta quinta-feira (1). “É inadequado que um juiz interaja dessa maneira com um atleta e sua equipe”, continuam, e acrescentam que para manter a integridade e a justiça da competição em andamento, “0 Comitê Executivo da ISA decidiu remover o juiz do painel de julgamento pelo restante da competição”.

o scooby fazendo uma denúncia seríssima ao esquema de arbitragem olímpica NESSE FILTRO pic.twitter.com/etMQ8mVOZ9 — bainha 🍔 (@badgalmafe) July 31, 2024

A denúncia feita por Scooby tem como base os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, em que Benjamin Lowe teria prejudicado Medina. E, caso o brasileiro passe para a semifinal, em disputa com João Chianca, o Chumbinho, ele pode enfrentar o australiano Ethan Ewing, que aparece na foto ao lado do árbitro. Nas edições de Tóquio, Lowe deu as notas mais baixas para Gabriel Medina e as notas mais altas para os adversários do surfista brasileiro. Inclusive na polêmica derrota para o japonês Kanoa Igarashi, que causou grande revolta dos fãs e uma reclamação oficial ao COI na época. Em abril, a CBSurf (Confederação Brasileira de Surfe) enviou uma carta à ISA expressando preocupações com Lowe. Ele foi citado nominalmente em carta com preocupação sobre o julgamento dos surfistas brasileiros na WSL e em Paris. As competições de surfe voltaram a acontecer nesta quinta-feira (1) após ser adiada por causa das condições do mar.