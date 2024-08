Brasil é eliminado no hipismo após cavalo apresentar sangramento

Incidente ocorreu quando o cavalo Nimrod de Muze, sob a montaria de Pedro Vennis,, se lesionou durante a prova

Reprodução/Confederação Brasileira de Hipismo Rafael Losano, caçula do Time Brasil, teve o melhor desempenho em Paris 2024



A equipe de hipismo do Brasil enfrentou um revés nas eliminatórias da Olimpíada de Paris, realizada nesta quinta-feira (1), resultando em sua desclassificação. O incidente ocorreu quando o cavalo Nimrod de Muze, sob a montaria de Pedro Vennis, apresentou um sangramento, que foi identificado durante a inspeção veterinária. Ele foi o primeiro brasileiro a ir para a pista montada no Palácio de Versalhes e terminou o percurso sem sofrer nenhuma punição. No entanto, a espora do atleta machucou o cavalo batizado de Nimrod de Muze. De acordo com as regras estabelecidas para os Jogos Olímpicos, qualquer ferimento causado ao animal resulta em desclassificação. Essa não é a primeira vez que o Brasil enfrenta uma situação semelhante; em 2016, a equipe também foi desclassificada por um motivo idêntico.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Imagens mostram que Vennis passa a mão na barriga do animal após terminar a prova. Na sequência, a inspeção veterinária feita em Nimrod de Muze apontou um sangramento, resultando na desclassificação do Brasil, que conquistou duas medalhas de bronze na disputa por equipes em Olimpíadas (Atlanta-1996 e Sydney-2000). Antes do resultado ser anunciado, Stephan de Freitas Barcha, com Primavera, foi para a pista e terminou a prova com uma falta. Já Rodrigo Pessoa, campeão olímpico individual em Atenas-2004, nem teve a oportunidade de realizar o percurso com Major Tom. A punição a Pedro Veniss se estende para a categoria individual. Assim, o Brasil será representado por Stephan de Freitas Barcha, Rodrigo Pessoa e Yuri Mansur.

*Com informações do Estadão Conteúdos

Publicado por Sarah Américo