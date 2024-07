Camisinhas, celular e mais: veja o que os atletas receberam no kit de boas-vindas das Olimpíadas de Paris

Velejadora canadense Sarah Douglas compartilhou em suas redes sociais o conteúdo recebido ao chegarem na Vila Olímpica

Atletas de todo o mundo que estão chegando para os Jogos de Paris 2024 estão recebendo um kit de boas-vindas do comitê organizador local, que contém itens essenciais, como um celular e duas camisinhas, além de um guia turístico portátil, garrafas d’água, filtro solar e outros cosméticos. A velejadora canadense Sarah Douglas compartilhou em suas redes sociais o conteúdo do kit recebido pelos atletas ao chegarem na Vila Olímpica dos Jogos de Paris. O vídeo mostra os esportistas recebendo um celular de última geração de um dos patrocinadores das Olimpíadas, além de uma necessaire com filtro solar, cosméticos e preservativos. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou que todos os atletas recebem o kit de boas-vindas ao entrarem na área dos esportistas. O destaque ficou para o celular e as camisinhas, que chamaram a atenção do público.

