Quais são os países que mais medalhas nas Olimpíadas? Veja o top 5

Brasil ocupa da 32ª posição com 37 medalhas; na somatória de prata e bronze, país tem 150 conquistas

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 são exibidas dentro de um baú personalizado fabricado pela Louis Vuitton, marca parceira da LVMH dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris



Disputadas desde 1896, as Olimpíadas tem um ranking de países que são os maiores medalhistas de sua história. Para quem acompanha os jogos, sabem bem que Estados Unidos, China e França, sempre estão entre as primeiras posições. A Rússia também é uma potência, mas está afastada devido à Guerra na Ucrânia e por causa dos casos de doping. Mas, quando se olha a classificação geral, ela aparece entre as seleções mais campeãs. O Brasil, apesar de ter melhorado o seu posicionamento ao decorrer dos anos, ainda aparece bem longe das primeiras colocações. Ao todo já foram distribuídas mais de 15 mil medalhas para mais de 140 nações ao longo das edições. O critério de posicionamento leva em consideração as medalhas de ouro conquistas.

Ranking de medalhas

Estados Unidos: 2.636 (1.061 ouro, 836 prata e 739 Bronze) União soviética: 1.010 (395 ouro, 319 prata e 296 bronze) Reino Unido: 916 (395 ouro, 319 prata, 296 bronze) China: 634 (262 ouro, 199 prata e 173 bronze) França: 764 (226 ouro, 258 prata, 280 bronze)

Brasil aparece na 32ª posição, com 37 ouros. Somando as de prata e bronze, o país tem 150 medalhas. Sendo que nos últimos duas edições – Tóquio 2021 e Rio 2016 – o país conquistou 7 ouros, e agora, em Paris, quer quebrar o seu recorde. A primeira participação do Brasil nas Olimpíadas foi em 1920.